Atleta Mirim de Arraial do Cabo se dá bem no Estadual de Natação

O Parque Aquático do Vasco da Gama, anexo ao Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, sediou, de 14 a 16 de dezembro, o Campeonato Estadual Mirim Verão de Natação. Na competição, Arraial do Cabo foi representado por Luan Santiago, 9 anos, que terminou em 4° no ranking geral. Trinta e dois atletas participaram.

Luan integra a equipe de natação Mirim do Flamengo, e treina na Academia Bioforma, em Cabo Frio, com professor Felipe. Pelo menos duas vezes por semana, o cabista treina na sede do Flamengo, na Gávea, com professor Rodrigo. No rubro-negro, Luan é o 1° em sua categoria.

As primeiras braçadas de Luan na natação de alta performace nas foram aos 7 anos. De lá para cá, o garoto não parou mais, é entre uma aula e outra na escola aonde estuda, ele cai na piscina para treinar.

Orgulhoso do filho, o pai, Leandro Santiago, prevê um futuro promissor para o atleta mirim. “O moleque é promessa para nossa região. Se continuar assim vai brigar pelos primeiros lugares ano que vem” incentiva o pai de Luan.