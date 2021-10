Audiência Pública em São Pedro da Aldeia apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre do ano de 2021

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia apresentou as contas públicas do segundo quadrimestre de 2021 nesta quinta-feira (30). A Secretaria de Saúde e a Controladoria-Geral do município deram transparência aos investimentos feitos durante o período. A audiência realizada na Câmara Municipal contou com a participação popular por meio de transmissão ao vivo nos canais oficiais da prefeitura. Os índices apontam economia orçamentária de cerca de 48 milhões de reais.

Os dados fiscais mostram o cenário tributário do município e serão utilizados para avaliar as metas da cidade. De acordo com os dados, as aplicações realizadas na saúde e os compromissos com o índice de pessoal foram destaques. Os vereadores Franklin da Escolinha e Mislene estiveram presentes, e o vereador Jean Pierre, que estava em Brasília, enviou um representante para acompanhar o evento.

Contas públicas

O relatório de execução orçamentária foi referente aos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano. Os números apontam que as arrecadações de receitas próprias, tais como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), dentre outros, subiram em relação ao mesmo período do ano passado. A contribuição da população com o IPTU teve evolução de 34,76% no comparativo com o último ano.

As despesas com a manutenção da saúde ultrapassaram os índices exigidos pela constituição, que determina o gasto mínimo de 15% da arrecadação. A atual gestão investiu cerca de 25 milhões de reais na pasta no período avaliado, totalizando 23,4%. Os repasses de transferências do SUS no combate à Covid-19 com a atenção especializada foram de cerca de 124 mil reais. Já os repasses para o combate ao coronavírus na atenção básica foram de cerca de 380 mil reais.

Todos os índices apresentados estarão disponíveis para acesso no Portal da Transparência.