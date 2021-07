Aulas de futsal e artes marciais estão de volta em Iguaba Grande

As aulas na quadra Poliesportiva Osvaldo Antunes Neves retornarão no dia 05/07/2021 (segunda-feira).

A rematrícula já pode ser realizada de 8h às 11h e das 13h às 17h diretamente na quadra poliesportiva.



As matrículas novas serão feitas a partir do dia 12/07/2021 com os seguintes documentos:



▶ 1 fotos 3/4 do aluno

▶ Xerox da certidão de nascimento do aluno

▶ 1 xerox do RG do aluno

▶ Atestado médico

▶ Xerox da Declaração Escolar

▶ 1 xerox do comprovante de residência

▶ 1 xerox do RG do responsável