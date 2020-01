Aulas gratuitas dos projetos esportivos de São Pedro da Aldeia retomam nesta segunda

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia retoma, nesta segunda-feira, dia 13, as aulas gratuitas do projeto esportivo “Orla em Movimento” e as atividades das Academias Populares dos bairros São João e Centro, após o recesso de fim de ano.

Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, com cópias do RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Em 2020, o “Orla em Movimento” vai promover aulas de circuito funcional, ginástica, tai chi chuan, beach soccer e vôlei de praia entre os bairros Centro, Bela Vista, Balneário e Praia Linda.

Já as atividades nas duas Academias Populares de São Pedro da Aldeia acontecem de segunda a sexta-feira; das 6h às 10h e das 17h às 22h, no Centro, e das 6h às 10h e das 17h às 21h, no São João. Todos os participantes são supervisionados por professores; no ato da inscrição, é necessária, ainda, a apresentação de atestado médico de saúde.

As pessoas que participaram do projeto “Orla em Movimento” no ano de 2019 devem apresentar o protocolo de inscrição e substituí-lo por um válido para o ano de 2020. A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade, ao lado da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos.