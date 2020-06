Aulas na rede municipal de Cabo Frio seguem suspensas

As aulas da rede municipal seguem suspensas por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus, conforme determina o Decreto nº 6.229. Qualquer informação contrária a isso não é verdadeira, tratando-se apenas de fake news.

A pasta, bem como a administração municipal, acompanha a evolução do cenário atual para as tomadas de decisões inerentes ao setor. Todas as ações são avaliadas previamente e decididas com parecer técnico, dentro das normas em vigor e sob as diretrizes nacionais da educação.

Estão mantidas as rotinas de trabalho interno presencial, em horário reduzido, sem atendimento ao público, e também em regime home office para os setores administrativos da Seme. As equipes diretivas das unidades escolares trabalham somente em regime domiciliar.