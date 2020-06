Com o aumento de casos da Covid-19 nos bairros São João, Balneário São Pedro, Rua do Fogo e Porto da Aldeia, a Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia reforça a necessidade de cuidados para combater a disseminação da doença em São Pedro da Aldeia.



Mediante a subida no número de contaminados, destacamos as medidas primordiais para evitar o contágio: lavem as mãos, usem álcool em gel, utilizem máscaras e só saia de casa se for realmente necessário.