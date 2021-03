Auxílio a produtores de São Pedro da Aldeia rurais já soma 50 hectares de terras tratadas

A Secretaria de Agricultura tem prestado auxílio aos produtores rurais aldeenses desde o início da atual gestão. Ao todo, 21 agricultores receberam o atendimento, totalizando 50 hectares de área trabalhados, o que corresponde ao tamanho de 70 Maracanãs, aproximadamente. As zonas de plantio tratadas são destinadas ao cultivo de aipim, quiabo, milho, abóbora, feijão, batata doce, dentre outras culturas, além do preparo de locais para pastagem de animais. São disponibilizados os serviços de aração e nivelamento por meio de equipamentos como trator e retroescavadeira.

O Secretário de Agricultura, Thiago Ribeiro, falou sobre os serviços oferecidos e a importância do setor para a economia. “É muito gratificante ver o produtor semeando após as nossas equipes prepararem a terra. Sabemos da importância do setor rural não só para o município, mas para as cidades vizinhas e estamos planejando mecanismos mais eficientes para que a pasta consiga atender a um maior número de produtores mensalmente”, afirmou.

O procedimento chamado de “aração” facilita a penetração do oxigênio na terra e expulsa o gás carbônico, promovendo os processos químicos e biológicos naturais de oxigenação do solo, importante para o bom desenvolvimento das lavouras. Já o nivelamento de terrenos é uma atividade muito difundida em vários cultivos da produção agrícola, dando maior uniformidade ao plantio.

Além dos serviços voltados aos produtores rurais, a retroescavadeira disponível na Secretaria de Agricultura também executa serviços nas estradas rurais, como desassoreamento, manilhamento e travessia.

Para fazer o agendamento dos serviços de retroescavadeira ou trator, é necessário que o produtor compareça à sede da Secretaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, no bairro Balneário.