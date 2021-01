Avenida Júlia Kubitschek, em Cabo Frio, está com sinalização cicloviária em toda extensão

Para dar mais conforto e segurança aos ciclistas, a Avenida Júlia Kubitschek, em Cabo Frio, já está com sinalização cicloviária em toda extensão. O trabalho foi realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Agora, a via conta com cruzamentos rodocicloviários, sinalizados com linhas tracejadas e faixas vermelhas que indicam a preferência ao tráfego de ciclistas, além das sinalizações verticais e horizontais em toda a extensão.

Outras ciclovias também serão sinalizadas. As próximas serão na Praia do Forte e em Tamoios, onde uma equipe fez medições e levantamentos e os trabalhos devem começar em breve.