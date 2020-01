Aviso de alerta de ressaca continua valendo para Arraial do Cabo

O Centro de Hidrografia da Marinha de Arraial do Cabo emitiu alerta de ressaca para o final de semana, no entanto, o alerta permanece neste início de semana.

A Defesa Civil e o Grupamento Marítimo de Arraial do Cabo fazem as seguintes recomendações à todos os turistas e frequentadores:



Respeitar as sinalizações dos guarda-vidas e bandeiras vermelhas;

Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

Evitar a prática de esportes no mar em períodos de ressaca;

Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Grupamento Marítimo

Emergências devem ser comunicadas através do número 193.

Aproveite Arraial do Cabo com responsabilidade. Respeite as normas e denuncie irregularidades.