Azul planeja voltar com a rota Campinas x Cabo Frio

A Azul Linhas Aéreas planeja retomar catorze rotas entre os meses de junho e julho, durante a alta temporada brasileira, com foco em destinos de praia. Os dados foram obtidos na plataforma da CIRIUM, uma empresa focada em dados para a aviação.



As rotas listadas visam, principalmente, a localidades no nordeste, que tradicionalmente têm um alto fluxo de turistas nessa época do ano. Se, por um lado, a pandemia afetou diretamente a demanda, por outro, o dólar alto e as restrições de viagem, forçam as pessoas a viajarem dentro do Brasil. A Azul aposta que muita gente fará isso e reabrirá os seguintes voos:

Belo Horizonte – Aracaju

Porto Seguro – SP-Congonhas

Porto Seguro – SP-Guarulhos

Porto Seguro – Montes Claros

Cabo Frio – Campinas

SP-Congonhas – Porto Seguro

SP-Congonhas – Maceió

SP-Guarulhos – Porto Seguro

Ilhéus – RJ-Santos Dumont

Maceió – SP-Congonhas

Montes Claros – Porto Seguro

RJ-Santos Dumont – Ilhéus

Campinas – Cabo Frio