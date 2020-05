Bairro Baleia, em São Pedro da Aldeia, vai ganhar uma unidade de saúde

Em breve, os moradores da Baleia não precisarão mais se deslocar em busca de atendimentos de saúde em outros bairros.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está trabalhando a todo vapor na construção da Unidade de Saúde Básica (UBS) da Baleia, que poderá atuar como sistema de prevenção e oferecer atividades de promoção à saúde que beneficiarão toda a comunidade local. A construção conta, até o momento, com 78% de obra concluída.

A UBS da Baleia vai oferecer atendimentos de saúde em um prédio próprio, com 399,58 m² de área construída. As intervenções no local envolvem a finalização da rede hidrossanitária e a execução da rede de drenagem do pátio. A equipe de construção trabalha, ainda, na estruturação do muro de entrada e na conclusão do muro de contenção com dreno.

A construção da UBS Baleia continua avançando

Foto: Renato Fulgoni

O prefeito Cláudio Chumbinho afirma que o novo prédio contará com toda estrutura e equipamentos necessários para atender a comunidade, obedecendo as normas do Ministério da Saúde. “Essa obra está sendo realizada com repasses federais conquistados para esse fim e, por isso, continua em andamento. Com a entrega da unidade, traremos os serviços do sistema único de saúde para mais perto dos moradores da Baleia, com o melhor atendimento possível e também um ambiente adequado para os profissionais da área”, afirma.

Uma das intervenções realizadas no local envolve a finalização da rede hidrossanitária

Foto: Jefferson Viana

A nova Unidade de Saúde contempla quatro consultórios, sendo um ginecológico, um odontológico e dois indiferenciados; salas de procedimentos (curativos), expurgo, vacinas e inalação; cinco banheiros adaptados; sala para atividades educacionais; copa, cozinha, área de serviço e departamento de material de limpeza; e sala de observação. Há, ainda, refeitório, vestiários, almoxarifado, rouparia, sala administrativa, farmácia, estocagem de medicamentos e atendimento, além da área de espera.

A secretária de Saúde, Francislene Casemiro, lembra que o bairro não contava com uma unidade em seu território antes. “Além de atender a população daquela localidade, a Unidade Básica de Saúde da Baleia terá capacidade ampliada e poderá receber as demandas dos bairros adjacentes, que necessitarem de auxilio no atendimento à população”, complementou.

Foto: Renato Fulgoni

ANDAMENTO DA OBRA

A construção da Unidade de Saúde da Baleia foi paralisada duas vezes desde o início das obras porque as duas empresas vencedoras das licitações anteriores interromperam o serviço. Um novo certame licitatório foi realizado para a finalização da obra, que está sendo conduzida pela Eficaz Serviços de Manutenção e Construção Ltda.

A obra é fruto de um convênio entre a Prefeiturae o Ministério da Saúde, com valor total de R$739.993,02. Até o momento, foram investidos R$464.186,55; sendo R$341.966,46 de recursos federais e R$122.220,09 de contrapartida municipal. Dos R$275.806,51 que ainda serão investidos na obra da nova unidade de saúde aldeense, R$ 66.033,54 representam os recursos federais e R$209.772,93 de contrapartida municipal.