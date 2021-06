Bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, recebe mutirão de serviços públicos

O bairro Praia Linda recebe, desde o início desta segunda-feira (14), um mutirão de limpeza e manutenção realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Cerca de 30 funcionários trabalham no local. A previsão é que as ações sejam concluídas até o fim desta semana.

O mutirão teve início com a raspagem da areia que se acumulou no asfalto da RJ-106, na entrada do bairro Arco-Íris, após as fortes chuvas da última semana. O trabalho segue em direção à orla do bairro Praia Linda. O objetivo é melhorar o acesso ao trânsito às ruas e minimizar a incidência do acúmulo de água.

Dentre os serviços que também são realizados, estão a roçagem e a capina das vias, poda e remoção de entulhos e galhos. Seis caminhões e duas retroescavadeiras foram designadas à localidade.

Outros três bairros atendidos

As demais equipes da pasta realizam desobstrução de manilhas com o auxílio de vacol na Estrada da Flexeira, nas proximidades da pracinha do bairro. O patrolamento de alguns trechos da Estrada do Retiro e da Estrada da Cruz também está sendo realizado para possibilitar a circulação das linhas de ônibus nas localidades.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, destacou que em algumas localidades será necessário aguardar a melhora do clima para prosseguir com os serviços. “Estávamos patrolando algumas ruas da cidade e o trabalho foi interrompido por conta da chuva, mas retornaremos assim que a terra nas estradas estiver mais firme”, explicou.