Bairros de Búzios seguem recebendo vacinação contra Influenza nesta quarta

Nesta quarta-feira, dia 01, a vacinação contra Influenza continuará sendo feita no bairro da Rasa. Ao mesmo tempo, as equipes que estão terminando a Baía Formosa vão começar a vacinar a partir da sub-estação, em direção ao interior, nos bairros de Manguinhos e parte do Bosque de Geribá.

Todas as pessoas de 60 anos ou mais já podem enviar uma mensagem com nome completo, data de nascimento e localização para o WhatsApp (22) 99730-4881. Ela também devem identificar seus domicílios com algum objeto amarelo visível, para facilitar o acesso das equipes de vacinação, quando estiverem nos bairros.

A campanha de VacinAção em casa foi criada para evitar que os idosos, que são os mais vulneráveis ao coronavírus, precisem sair de suas casas para serem vacinados. A prefeitura pretende assim vacinar todos os maiores de 60 anos, do município.