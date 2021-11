Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, recebe mutirão de serviços públicos

Desde o início da manhã desta segunda-feira (29), vários serviços estão sendo realizados em ruas e praças do bairro.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, cerca de 60 servidores municipais executam os serviços de poda, capina, roçada, desobstrução de bueiros e manilhas, manutenção da iluminação pública, patrolamento e remoção de entulhos. Todas as praças do bairro também receberão as ações, que devem continuar até a próxima quarta-feira (1º).

O prefeito Fábio do Pastel, junto ao chefe de gabinete, Moisés Batista, acompanhou o início do mutirão e caminhou pelo bairro ouvindo as demandas da população durante quase toda a manhã.

“A nossa expectativa é seguir com o mesmo mutirão para a Ponta do Ambrósio e Vinhateiro nos próximos dias. Queremos fazer muito mais. O Fernando Frauches, nosso secretário de Urbanismo e Habitação, está presente porque estamos analisando algumas ruas que podem, futuramente, receber pavimentação”, afirmou o prefeito.

Também estiveram presentes no mutirão no Baixo Grande os vereadores Chimbiu (Vereador Chimbiu) e Vitinho (Vitinho de zé maia), que têm dedicado especial atenção à localidade.