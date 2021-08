Balanço aponta 95% de idosos vacinados contra o Covid em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde divulgou, nesta quarta-feira (25), o balanço de idosos vacinados contra a covid-19 no Município. De acordo com a Saúde, 95% dos moradores com mais de 60 anos já receberam a primeira dose e 85% realizaram as duas etapas de imunização.

Com base nos dados do IBGE, a meta de imunização da população idosa de Arraial do Cabo seria o quantitativo de 5.582 e o total de vacinados na faixa etária a partir de 60 anos já chega a 6.320, superando o limite estabelecido.

A Prefeitura informa que, os idosos que ainda não se vacinaram podem receber a dose nos pontos de vacinação divulgados nos canais oficiais do Município.

A saúde reforça ainda que, mesmo com a imunização, é importante manter os protocolos de prevenção para evitar novas transmissões do vírus.

Todos os detalhes e números referentes à covid-19 estão disponíveis no link Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo – RJ – Informações COVID-19

Locais de vacinação:

– Escola Municipal Adolpho Beranger Júnior

– Escola Municipal João Torres

– Associação dos Aposentados (somente repescagem e segunda dose)

Nos Postos de Saúde (ESF) somente com agendamento na unidade

Horário:

9h às 16h

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e título de eleitor