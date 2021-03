Balanço da Covid-19 na Região dos Lagos, nesta terça-feira (02)

O Estado do Rio de Janeiro registrou, ontem (01), 751 novos casos de COVID-19 e soma agora 583.795 infectados. A doença matou mais 13 pessoas, aumentando para 33.093 o número de vidas perdidas.

Região dos Lagos

Cabo Frio registrou 40 novos casos e soma 7.434

infectados. Araruama, com mais 82, agora contabiliza 6.793. São Pedro, com mais 63 infectados, chegou a 3.551. Saquarema, com 76 novas notificações, soma 2.451 de casos. Búzios, com mais três, agora tem 3.201. Iguaba Grande com mais 19, contabiliza 2.529 casos. Arraial do Cabo, com mais 21, soma 865 infectados pela doença.