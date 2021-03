Balanço da Covid-19 na Região dos Lagos

O Estado do Rio de Janeiro registrou ontem (28), 880 novos casos de COVID-19 e agora soma 583.044 infectados. A doença matou mais 45 pessoas, aumentando para 33.080 o número de vidas perdidas.

Na Região dos Lagos, Cabo Frio registrou 111 novos casos e chegou a 7.394

infectados. Araruama não atualizou os dados e mantém um total de 6.711. São Pedro da Aldeia, com mais dois casos agora têm 3.488 infectados. Saquarema não atualizou os dados e continua com 2.375 casos. Búzios, sem nova notificação, soma 3.198. Iguaba Grande com mais 19, contabiliza 2.529.

Arraial do Cabo, com mais 11, tem 844.