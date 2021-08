Balcão de Emprego de Búzios fecha parceria com Hotel Pousada Brava Club

A Assistente Social e Subcoordenadora do Trabalho e Renda, Marcilene de Oliveira, da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda se reuniu nesta segunda-feira (31), com a gerente do Hotel Pousada Brava Club, para realizar uma parceria com a empresa.

O objetivo principal da parceria é disponibilizar novas contratações entre profissionais de hotelaria e o Hotel.

A Assistente Social e Subcoordenadora do Trabalho e Renda, Marcilene de Oliveira, destacou que, “Ademais, novas empresas através desta parceria, também farão parte do rol de empresas coparticipantes do Balcão de Empregos, gerando novas vagas de empregos e movimentando a economia local”.

O Balcão de Emprego de Búzios disponibilizou o número do whatsapp (22) 98158-4959, para maiores informações.