Balcão de empregos de Arraial do Cabo inicia recadastramento de currículos

Você está à procura de emprego? A Superintendência da Juventude ajuda jovens e adultos a encontrarem as vagas disponíveis em Arraial do Cabo! Através da parceria com estabelecimentos locais, o Balcão de Empregos recebe os currículos e encaminha para as vagas disponíveis de acordo com o perfil solicitado pelos empregadores. Atualmente, mais de 300 currículos estão cadastrados no sistema, por isso, a SUPJUV abriu, nesta semana, o recadastramento para atualização do banco de dados. Somente no mês de janeiro, 12 pessoas conseguiram ser efetivadas.

Para cadastrar ou atualizar o seu cadastro basta levar dois currículos impressos diretamente na sede da SUPJUV, localizada no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos (Barcelão), na rua Benjamim Constant, s/nº. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Outras dúvidas podem ser tiradas através do e-mail juventude@arraial.rj.gov.br.