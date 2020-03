‘Bandeira Azul’ da Praia do Peró, em Cabo Frio, é arriada por precaução diante da pandemia do Coronavírus

A Bandeira Azul, certificado internacional de qualidade ambiental de praias, hasteada na Praia do Peró, em Cabo Frio, foi arriada a partir desta terça-feira, dia 17, por precaução diante da pandemia do coronavírus.

De acordo com o município, a medida é adotada pela Coordenação do Programa Bandeira Azul em Cabo Frio em consonância com a Coordenação Nacional e em atendimento ao decreto do prefeito Dr. Adriano (DEM), que recomenda à população que evite locais com aglomeração.

A medida vai durar 15 dias.