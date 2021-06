Bandeira Azul: Praia do Peró receberá Centro de Informações Turísticas

O Júri Nacional aprovou a candidatura da Praia do Peró, em Cabo Frio, para temporada Bandeira Azul 2021/2022 após verificar a documentação encaminhada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.



Agora, o resultado será levado ao júri internacional em outubro, em Copenhague (Dinamarca), para a aprovação final.

Para a coordenadora local da Bandeira Azul, Paloma Arias Ordiales, a expectativa é que a certificação também seja aprovada pelo júri internacional, e para o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, a renovação do certificado por mais um ano é muito importante para Cabo Frio, pois atesta a balneabilidade, limpeza e acessibilidade da Praia do Peró, a única do interior do Estado do Rio de Janeiro a receber a possuir a Bandeira Azul.

Outra novidade é a instalação de um Centro de Informações Turísticas na Praia do Peró. O anúncio foi feito na reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento de Turismo da Costa do Sol (Condetur), que contou com a participação de representantes dos 13 municípios da Costa do Sol para discutir temas como a retomada do turismo após a pandemia, eventos, melhorias nas estradas, circuito de cicloturismo e outros.