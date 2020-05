Bar é autuado e fechado em Iguaba Grande por descumprimento de decreto

Um bar localizado no bairro Canelas City, em Iguaba Grande, foi autuado e fechado pela equipe da Coordenadoria de Fiscalização da Posturas, com apoio da GM e da PM, no último sábado, dia 16.

O proprietário já havia sido alertado e notificado sobre o descumprimento do Decreto Municipal que permite funcionamento somente de estabelecimentos considerados essenciais, mas insistiu em permanecer aberto e acabou sendo penalizado conforme também prevê o mesmo Decreto.

Todas as multas decorrentes do descumprimento do Decreto serão revertidas para ações de combate e prevenção ao coronavírus.