Barco de transporte entre o Centro e a Gamboa, em Cabo Frio, volta a funcionar em janeiro

Cabo Frio voltará a ter uma alternativa de transporte aquático entre o Centro da cidade e o bairro Gamboa. A partir do dia 1º de janeiro, será disponibilizada uma embarcação para realizar a travessia pelo Canal Itajuru. O transporte será realizado diariamente, das 9h às 18h, por meio da embarcação Nina II, com o valor de R$ 2 por pessoa.

O retorno do meio de transporte vai diminuir o congestionamento de veículos no entorno da Ponte Feliciano Sodré. O trajeto aquático tem duração de dois minutos e liga o Boulevard Canal à Rua dos Biquínis, maior polo de moda praia do Estado do Rio de Janeiro.

“Além de auxiliar a desafogar o trânsito, não deixa de ser um passeio turístico, fomentando a atividade náutica e estimulando um dos principais produtos turísticos e comerciais da nossa cidade, que é a moda praia da Rua dos Biquínis, local mais visitado em Cabo Frio depois do Forte de São Matheus”, afirmou o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha.