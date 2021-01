Barreira Sanitária e Operação de Fiscalização continuam em Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios esclarece, por meio deste comunicado, que a barreira sanitária continua e que também vai realizar operações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais.

Como já é de conhecimento geral, apenas a barreira não está sendo suficiente para conter a disseminação do coronavírus, visto que muitos automóveis utilizam outras vias para ingressar no município, descumprindo as normas sanitárias.

A referida fiscalização segue a orientação do Decreto Municipal 1.533, que reduz a capacidade máxima dos estabelecimentos em 50%, do Decreto 1.536, que proíbe a realização de eventos públicos e privados com cobrança de ingresso, intensifica a fiscalização do Decreto 1.523, que torna obrigatório o uso de máscaras, onde o descumprimento da medida gera multa administrativa no valor de R$700,00.

A fiscalização das medidas será realizada nos meios de hospedagem, comércios, praias, restaurantes, bares e locais públicos em relação às medidas preventivas contra a COVID-19.

Contamos com a compreensão de todos quanto a intensificação das fiscalizações, certos de que estamos tomando essas medidas para garantir a segurança de todos.