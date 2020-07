Barreiras de concreto são instaladas na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio

A Secretaria de Obras iniciou nesta quarta-feira (15) a instalação de 30 barreiras de concreto entre as pistas na Avenida Wilson Mendes localizada entre os bairros Jacaré e Porto do Carro. O serviço é feito no trecho que vai do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) até o posto de combustível da pista. O objetivo é evitar que motoristas façam entradas e retornos perigosos no local colocando em risco a vida de outras pessoas que trafegam na via.

Segundo o assessor especial da Secretaria, Eduardo Leal, pessoas retiraram as barreiras anteriores para fazer travessias em locais impróprios. “O cercamento é uma medida de precaução. Muitos motoristas faziam retornos e entradas em ruas laterais em trechos não permitidos e perigosos, colocando em risco a própria vida e a vida de quem passa pela avenida”, explicou ele.

Ainda de acordo com leal, as barreiras foram construídas e pintadas pela própria equipe da pasta. A previsão é que o serviço seja concluído nesta quinta-feira (16).