Barreiras Sanitárias continuam atuando em Araruama

A Prefeitura de Araruama segue no controle e combate ao COVID-19 através das barreiras sanitárias que foram instaladas nos principais pontos de acesso à cidade. Agora, três barreiras então funcionando no município, sendo uma no Distrito de Praia Seca, na entrada para Praia do Dentinho, outra na saída da Via Lagos, e a terceira em Iguabinha com equipes da Guarda Civil e da Defesa Civil de Araruama.

O trabalho de atuação segue o mesmo: Moradores da cidade que estiverem fora e queiram retornar, devem apresentar comprovante de residência. Moradores que precisarem sair para trabalhar fora, devem apresentar comprovante de residência e declaração de trabalho.

Aqueles que não são moradores e que precisarem vir à cidade a trabalho, deverão também apresentar declaração de trabalho e comprovante de residência.