Biblioteca Itinerante do Sesc chega a Cabo Frio a partir desta quarta-feira

Um grande acervo literário com mais de três mil exemplares chega nesta semana a Cabo Frio. É a biblioteca itinerante do Sesc, que estaciona na cidade com o objetivo de incentivar os jovens e adultos à leitura.

O caminhão da BiblioSesc ficará na praça Porto Rocha, localizada no centro da cidade, nesta quarta-feira (12), a partir das 15h, e na Praça Jardim Agenor dos Santos, no bairro Jardim Esperança, na quinta-feira (13), a partir das 11h. O público terá o acesso gratuito a clássicos da literatura, livros de aventura, ficção, romance, suspense e histórias em quadrinhos.

A biblioteca também conta com o serviço de empréstimo. Para realizar é obrigatório levar o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. O prazo para a devolução dos livros é de 15 dias.



O projeto continua ao longo do ano de 2020, retornando ao município de 15 em 15 dias no mesmo local. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria-Geral da Ciência e Tecnologia, que busca projetos e parcerias contínuas para levar cultura, educação e diversidade de práticas pedagógicas para a população cabo-friense.

“BiblioSesc para a cidade de Cabo Frio é uma importante ferramenta desenvolvimento social e intelectual para a comunidade, pois o acesso à cultura é o caminho para uma sociedade democrática e mais igualitária”, diz Juliana Furriel, coordenadora pedagógica e inovação.

Sobre o projeto

O Sesc lançou em 2005 o projeto BiblioSesc, bibliotecas móveis montadas em caminhões. Com 57 unidades e coordenadas por bibliotecários, a iniciativa percorre o país transportando cada uma um acervo de 3,5 mil livros, jornais e revistas para empréstimo gratuito.

As unidades percorrem circuitos compostos por 10 localidades, cumprindo o roteiro por seis meses. Cada local recebe duas visitas mensais, possibilitando um prazo de empréstimo de livros de 15 dias. Por ano, o BiblioSesc o projeto visita, em média, 100 cidades, tendo aproximadamente 380 pontos de atendimento.

Confira a programação:



FEVEREIRO:

12 (quarta-feira) – Praça Porto Rocha: a partir das 15h.

13 (quinta-feira) – Praça do Jardim Esperança: a partir das 11h.



MARÇO:

Praça Porto Rocha:

09, 11, 23 e 25 – segunda de 12h às 18:30h e quarta de 11h às 18h.

Praça do Jardim Esperança:

10, 12, 24 e 26 – Terças e quintas de 11h às 18h.