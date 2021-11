Biblioteca itinerante do Sesc RJ chega a Cabo Frio para mais uma temporada

Cabo Frio recebe mais uma vez a visita do projeto BiblioSesc, uma iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc RJ), que leva à população um acervo itinerante com mais de 4 mil livros disponíveis para consulta ou para empréstimo. A temporada, depois de cerca de dois anos sem atividades por conta da pandemia, vai durar até dezembro de 2022.

O veículo vai estacionar, em dias alternados, em dois locais: na praça Porto Rocha, no Centro, sempre às segundas, das 12h40 às 19h e quartas-feiras, das 9h20 às 17h; e na praça Agenor dos Santos, no Jardim Esperança, às terças, das 9h20 às 17h e quintas-feiras das 9h50 às 17h.

Além da visitação, estão previstas, também, mediações de leitura e oficinas educativas. Crianças com menos de 12 anos de idade deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. As unidades escolares da rede municipal de Cabo Frio poderão, também, agendar visitação guiada, por meio da Secretaria de Educação.

“Esta é uma oportunidade da população e dos alunos da rede de acessarem conteúdos de qualidade e que auxiliem no desenvolvimento das ações pedagógicas. O retorno do projeto BiblioSesc à cidade de Cabo Frio é para todos nós uma alegria e a certeza de que, com todos os cuidados que ainda são necessários durante a pandemia, estamos retomando nossas atividades”, comentou a articuladora do projeto Bibliosesc na Secretaria de Educação, Juliana Furriel.

A população poderá consultar os livros no local, ou ainda realizar um empréstimo com prazo para devolução de 14 dias. Para isso, o interessado deverá preencher um cadastro e apresentar documentos pessoais (carteira de identidade e CPF) e comprovante de residência. O acervo completo está disponível para consulta no site oficial do Sesc (www.sesc.com.br/bibliotecas).

Sobre a BiblioSesc – Criada com o objetivo de incentivar o hábito de leitura e ampliar o alcance do público, a BiblioSesc circula pelo país com 54 unidades móveis – quatro delas no Estado do Rio de Janeiro. Os livros são criteriosamente selecionados, constantemente renovados e disponibilizados para empréstimo gratuito.

Serviço:

Praça Porto Rocha, Centro

Segundas-feiras, das 12h40 às 19h

Quarta-feira, das 9h20 às 17h

Praça do Jardim Esperança, Jardim Esperança

Terças-feiras, das 9h20 às 17h

Quintas-feiras, das 9h50 às 17h

Documentos necessários:

– Documento oficial com foto (RG ou CNH);

– CPF

– Comprovante de residência atual;