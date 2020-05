Biblioteca Municipal de Cabo Frio passa por descupinização

O edifício do Solar dos Massa, que atualmente abriga, no primeiro andar, a Biblioteca Municipal Professor Walter Nogueira, passou por descupinização no início desta semana. O serviço foi realizado em todos os cômodos, durante dois dias, e após foi feita faxina geral após a remoção dos cupins. O espaço abriga cerca de 13 mil títulos, entre eles algumas centenas de obras raras.

“Como coordenadora da Biblioteca Municipal, me sinto feliz em ver a casa sendo cuidada. A descupinização é um trabalho que batalhamos algum tempo para conseguir e agora aconteceu. Apesar do isolamento social, com essa limpeza nós ficaremos mais confortáveis em poder cuidar dos livros que estão lá”, contou Zuleika Crespo.

Localizado na Praça Dom Pedro II, próximo à Praça Porto Rocha, o edifício colonial datado de 1779 e construído com materiais como óleo de baleia, cal e conchas foi fundado em 1º de maio de 1964 e reconhecido como Biblioteca Municipal em 26 de maio de 1966 através da resolução nº 198 da Câmara Municipal de Vereadores. Atualmente, o local possui o nome do vereador que criou a proposta, o professor e crítico Walter Nogueira.

Do acervo da biblioteca, cerca de 300 livros trata-se de obras raras protegidas pelo Plano Nacional de Obras Raras (Planor). Desde 2010 a casa e o acervo foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e publicado como decreto em 2011.