Bike Night de Cabo Frio será em homenagem às mulheres

O passeio ciclístico noturno que reúne uma média de 100 a 200 participantes semanalmente, Bike Night, vai homenagear as mulheres na edição desta quinta-feira (12). O grupo vai se reunir no mesmo local de costume, na Rua Expedicionário da Pátria, 952, em São Cristóvão às 19h. Durante o trajeto os participantes serão auxiliados pela Guarda Civil Municipal. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.



O objetivo da atividade é reunir ciclistas amadores em um encontro para promover e incentivar a qualidade de vida através da prática de atividade física.



A saída é de São Cristóvão, em direção ao Braga, com destino à orla da Praia do Forte. O retorno é pelo bairro da Passagem e o término no mesmo local de origem. O grupo, que é animado por um carro de som durante todo o trajeto, percorre cerca de 10 quilômetros em ritmo leve, o que, segundo a organização, permite a participação de pessoas de todas as idades e também de todo tipo de bicicleta. Quem não tem bike, pode alugar no ponto de concentração do evento.



O evento é ao ar livre e depende das condições climáticas para ser realizado. Outras informações sobre a atividade podem ser obtidas pelo telefone: (22) 9.9838.9231 ou na página oficial do grupo no Facebook: Bike Night Cabo Frio ou no Instagram: @bikenightcabofrio.