Bike Night retoma as atividades nesta quinta-feira em Cabo Frio

Depois de dois meses de descanso, a pedalada do Movimento Bike Night será retomada nesta quinta-feira (5). O ponto de encontro continua o mesmo, na Rua Expedicionário da Pátria, 952, em São Cristóvão, às 19h30. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades. Todo o trajeto é auxiliado pela Guarda Civil Municipal.

O Passeio Ciclístico Noturno Bike Night Cabo Frio é um encontro de ciclistas e de adeptos ao uso da bicicleta que se reúnem para pedalar pela cidade. O objetivo é promover saúde e qualidade de vida por meio da prática de atividade física. Os passeios são semanais, sempre às quintas-feiras, e costumam reunir de 100 a 150 pessoas em dias normais, entre moradores e turistas, e de 350 a 500 em edições especiais, quando se comemora alguma data importante dentro do calendário de eventos do município ou nacional.

A saída é de São Cristóvão, em direção ao Braga, com destino à orla da Praia do Forte. O retorno é pelo bairro da Passagem e o término no mesmo local de origem. O grupo, que é animado por um carro de som durante todo o trajeto, percorre cerca de 10 quilômetros em ritmo leve, o que, segundo a organização, permite a participação de pessoas de as idades e também de todo tipo de bicicleta. Quem não tem bike, pode alugar no ponto de concentração do evento.

O evento é ao ar livre e depende das condições climáticas para ser realizado. Outras informações sobre a atividade podem ser obtidas pelo telefone: (22) 9.9838.9231 ou na página oficial do grupo no Facebook: Bike Night Cabo Frio ou no Instagram: @bikenightcabofrio.