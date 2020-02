Blocos de Carnaval vão animar o Tamoios, em Cabo Frio

Está chegando o Carnaval e com ele a alegria e diversão que tomam conta de toda a cidade. E em Tamoios não será diferente. Está tudo pronto para a festa no segundo distrito. A folia será realizada na Estação do Carnaval, que está sendo montada no Espaço de Eventos. A estrutura conta com um palco e um DJ irá animar os foliões nos quatro dias de festa.

O bloco Samba, Suor e Cerveja irá comandar os festejos na Estação do Carnaval na segunda-feira (24) a partir das 18h. Já o bloco do Orla 500 irá desfilar pelas ruas do loteamento de mesmo nome a partir das 15h, na terça-feira (25). Conheça um pouco mais sobre a história dos blocos:

Samba, Suor e Cerveja

Fundado em 2010 em uma reunião entre amigos falando sobre as dificuldades do país e da sociedade em geral, o bloco “Samba, Suor e Cerveja” surgiu para ser uma fuga dos problemas, um local de diversão, um local onde as pessoas podiam debater sobre esses problemas mas que também pudessem esquecê-los e se divertir.

Inicialmente, o bloco foi nomeado “Isso é sacanagem”, mas o cartório não autorizou o registro, logo, eles usaram o nome “Samba, Suor e Cerveja”. O bloco não tem cor específica e festeja todo ano com um tema pré-determinado: política, futebol, Copa do Mundo, etc. Mas em 2020 eles não terão um tema específico, será mais uma celebração livre.

O bloco já desfilou em anos anteriores por pontos de Tamoios, como Rua da Torre e Orla de Tamoios, com concentração no Ginásio Poliesportivo. Em 2020 ele ficará concentrado na Estação do Carnaval, que será montada no Espaço de Eventos de Tamoios, a partir das 18h.

O bloco “Samba, Suor e Cerveja” busca resgatar a cultura carioca com as marchinhas de Carnaval, com os blocos de rua e costuma reunir a família, com grande participação de crianças. Eles costumam reunir, em média, 600 pessoas por ano, seja em concentração ou em desfile.

Bloco da Orla 500

O “Bloco do Orla 500”, ou como é mais conhecido, o “Bloco do Orla”, foi fundado em 12 de fevereiro de 2013 por moradores do loteamento denominado Orla 500. A ideia surgiu de uma brincadeira feita em casa entre familiares e amigos, que buscavam um movimento para expressar sua admiração pelo Carnaval.

O bloco possui as cores vermelho e amarelo e o tema é “o bloco da família e amigos”. Eles costumam reunir, em média, 300 pessoas por ano nos desfiles realizados dentro do próprio loteamento.