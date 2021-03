Boavista, de Saquarema, recebe o Goiás pela Copa do Brasil

O Boavista, de Saquarema, recebe o Goiás, na primeira fase da Copa do Brasil de 2021 nesta quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Eucy Resende de Mendonça, o Eucyzão. Nesta primeira fase da competição a equipe pior rankeada na CBF, no caso o Boavista, precisa vencer. Em caso de empate, a equipe Goiana se classifica para a próxima fase. Uma vitória do verdão de Saquarema garante 1.235 milhão nos cofres do clube, R$560 mil da primeira fase e R$675 mil pela participação na próxima fase da Copa.

As duas equipes começaram bem os respectivos estaduais. Os cariocas tem um empate e uma vitória em duas rodadas. Já o Goiás está 100% no Goiano após dois jogos. Augusto César terá quase o time completo para o jogo e pode repetir a escalação que utilizou contra o Vila Nova, no último fim de semana. A exceção é o jogador Lucas Emmanuel, que rompeu os ligamentos no clássico. Já no Boavista, o treinador Leandrão tem a disposição todos os jogadores.

Provável escalação do Boavista: Klever; Gabriel Casemiro, Douglas, Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jucilei, Erick Flores e Ralph; Jeferson Renan e Felipe Augusto.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel; Breno, Fábio Sanches, Eron, David Duarte e Jeferson; Madison, Henrique Lordelo e Miguel Figueira; Índio e Vinícius Lopes.