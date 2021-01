Bruno Alpacino não é mais secretário de Saúde de São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informa que, a partir desta quinta-feira, 07, a Sra. Maria Márcia Sampaio Fontes estará à frente da Secretaria de Saúde de forma interina.

Nesta quarta-feira à noite, houve o entendimento mútuo entre o Prefeito Fábio do Pastel e o até então secretário de Saúde, Dr. Bruno Alpacino, de que o mesmo não seguirá à frente da pasta.

A Prefeitura agradece ao Dr. Bruno pelos serviços prestados neste curto espaço de tempo.

“O foco da secretaria permanece em dar pronta resposta às demandas da população, bem como as ações concretas de enfrentamento à Covid-19”, diz nota da Prefeitura.



Vale lembrar que Bruno é ex-secretário de Saúde de Cabo Frio, atuou até o mês passado no governo do Dr. Adriano Moreno e foi convidado pelo Fábio do Pastel a assumir a mesma pasta no município aldeense.