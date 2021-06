Búzios: Água potável começa chegar no bairro Montevideu

A pedido do Prefeito Alexandre Martins, juntamente com o Vice- Prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, os tubos de água da Prolagos estão chegando no bairro Monte Vídeo.

Essa semana a Prolagos está regularizando toda a rede de água potável no bairro, realizando um sonho para os moradores.

De acordo com o chefe do executivo, durante suas visitas ao bairro, os moradores clamavam por água, era uma reinvindicação antiga.

“Eu com Miguel, estamos acompanhando de perto este trabalho. Breve as torneiras estarão jorrando água em todas as casas.” – disse Alexandre.