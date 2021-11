Búzios assina acordo de cooperação com a cidade Carlos Paz na Argentina

O prefeito Alexandre Martins acompanhou nesta terça-feira (23) através de uma videochamada, a assinatura do tratado de cooperação entre as cidades de Búzios e Carlos Paz, na província Argentina de Córdoba.

O acordo foi assinado pelo secretário do Lazer e do Esporte de Búzios Gugu Braga na presença do prefeito, Daniel Gómez Gesteira, dos secretários de Turismo, Villa Carlos Paz e Sebastian Boldrini e do vereador e presidente da comissão de Turismo na Câmara, Mariano Omar Melana.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a cooperação entre as duas cidades vai fomentar o turismo nas duas cidades e, consequentemente alavancar a economia de ambas.

“Nossa cidade recebe argentinos o ano inteiro, com essa parceria vamos ampliar conhecimentos, compartilhar experiências e estreitar laços de amizades entre as cidades”, disse Alexandre.

O secretário de Lazer e do Esportes, Gugu Braga, também comentou sobre a cooperação: “Essa parceria já está gerando bons frutos, acabamos de firmar a parceria para realização do Torneio Internacional de Futebol, conhecido como ‘Copa Paixão de Multidões’, em 2022”.

Para o prefeito Daniel Gómez Gesteira, é um tremendo orgulho iniciar essa parceria internacional começando por Búzios:

“Temos muitos pontos em comum com Búzios, com características semelhantes quanto ao seu funcionamento como cidade, com um estilo tranquilo e seguro de vida. Agradecemos a presença de todos vocês em nossa cidade. É muito importante para nós adicionar desafios comuns, compartilhando experiências”.