Búzios celebra dia de São Pedro com missa na Igreja de Sant’Anna

A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, de Búzios, em comemoração ao Dia de São Pedro (29) e aos festejos juninos, continua com a exposição dos pescadores “Heróis do mar”, no Espaço Zanine, que tem como objetivo resgatar a história da pesca artesanal do município.

Devido a pandemia, a tradicional festa dos pescadores não vai ocorrer. A festa de São Pedro era um pequeno anúncio da maior festa que acontecia em terras buzianas, a Festa de Sant’Anna. Segundo os mais antigos, a festa de São Pedro era o início dos festejos em honra a Senhora Sant’Anna. Tinha inúmeras atrações como: Missa, tríduo, ladainha, procissão, almoço festivo, shows, dança de quadrilha, corrida de bote a remo, benção aos pescadores, reis de boi e arraia, entre outros.

Segundo o secretário da pasta, Romano Lorenzi, para comemorar o dia de São Pedro, além da exposição dos pescadores, será celebrada a tradicional missa na Igreja de Sant’Anna, às 19h, porém os outros festejos não serão possíveis realiza-los.

“Esse ano, devido a pandemia, não teremos a tradicional festa no Morro da Igreja, na Praça dos Pescadores. Mas estamos esperançosos para o mais breve possível estarmos unidos novamente”, disse Romano.