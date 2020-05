Búzios começa o retorno gradativo das cirurgias eletivas

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as cirurgias classificadas como eletivas(previamente agendadas), vêm sendo retomadas gradativamente. A seleção dos pacientes é feita a partir da lista já existente.

Devido ao combate a propagação da COVID-19, serão selecionados neste momento, somente os pacientes classificados com baixo risco cirúrgico, que tenham idade inferior a 60 anos e que se encaixem no protocolo de poder receber alta hospitalar, no mesmo dia do procedimento cirúrgico, para evitar ocupação prolongada dos leitos.

A Prefeitura de Búzios informa ainda, que não é necessário comparecer as unidades de saúde para receber informações, pois todos os pacientes selecionados para estas cirurgias serão chamados para uma consulta prévia, através de um contato telefônico, pelos servidores da saúde, para serem reavaliados pelos cirurgiões responsáveis pelos procedimentos, de cada indica