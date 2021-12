Búzios convoca membros do Conselho Municipal de Turismo para reunião ordinária

A Secretaria de Turismo de Búzios, através do presidente do Conselho Municipal de Turismo, Ricardo Valdivia, convoca os membros do Conselho Municipal de Turismo para reunião ordinária dia 15, às 14h no plenário da Câmara Municipal.

Na pauta, formação da Comissão Permanente de Ordenamento Turístico, aprovação da ata da reunião anterior, deliberação sobre a proposta de calendário de reuniões ordinárias para o primeiro semestre de 2022, e assuntos gerais.

A Câmara Municipal de Búzios está localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 5.400, Manguinhos.