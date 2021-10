Búzios faz convocação do processo seletivo da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda

A Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda convoca os candidatos relacionados no anexo I do B.O. Ano XIV – Nº. 1234 – 04 de outubro de 2021, conforme a ordem de classificação obtida no Processo Seletivo 01/2021, para comparecerem nesta quarta e quinta-feira (06 e 07), das 9h as 12h e das 14h às 16h30, na sede da secretaria, na Travessa dos Pescadores, nº 111, Centro- Búzios.

Os candidatos deverão comparecer ao local munidos dos documentos previstos no Edital 01/2021, visando à investidura no citado cargo público, sendo considerado desistente caso não compareça.

Convocados constantes nos anexos i e ii:

– Recepcionista 40h;

– Instrutor 30h;

– Assistente Social 30h;

– Psicólogo 30h;

– Pedagogo 20h.

Para mais informações, confira o Boletim Oficial.