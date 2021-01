Búzios foi eleito pelo site TripAdvisor como um dos destinos turísticos “emergentes” mais procurados do mundo

Em se tratando de belezas naturais Búzios, a Saint-Tropez brasileira, cada dia vai conquistando mais espaço pelo mundo afora. Com mais de 23 praias, sete ilhas com águas límpidas e vegetação nativa, o balneário buziano, foi eleito pelo TripAdvisor, como um dos destinos turísticos emergentes mais procurados do mundo.

Além das praias, lugares bucólicos com gastronomia internacional, hotéis de luxo, Búzios está conquistando o turismo de aventuras, com várias trilhas interligando todo o balneário. Como afirma o site em referência a cidade, “Búzios é sua Wall Street”.

“Se existe uma economia da praia, Búzios é sua Wall Street. As mais de 20 praias, galerias de nível internacional, clubes e butiques atraem a elite dos viajantes”, disse o site TripAdvisor.

A pesquisa Traveler’s Choice Awards leva em conta as avaliações de internautas por todo o mundo, além de Búzios (RJ), os destinos nacionais apontados são: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) e as cidades de Campos do Jordão (SP), Natal (RN) e Ubatuba (SP).