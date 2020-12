Búzios inicia a instalação de tenda de triagem para suspeitos de Covid-19 em frente ao Hospital Municipal

Com o objetivo de realizar a triagem dos pacientes com suspeita de Covid-19, a Prefeitura de Búzios iniciou, no último sábado (28), a instalação de uma estrutura de atendimento para esse fim na área externa do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, bairro São José. A montagem do espaço está em fase final, ao entrar em funcionamento, ainda essa semana, passará atender 24h.

No local será atendido qualquer pessoa que apresente sintomas de síndrome gripal. Munícipes que testarem positivo serão enviados para isolamento domiciliar e serão monitorados pelos sistema de saúde da família do seu bairro, casos graves ficarão internados no hospital. Não munícipes serão encaminhados para atendimento nas cidades que residem.

O município também conta com Centros de Covid localizados nos bairros da Ferradura e de Vila Verde. Os Centros de Covid funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Desde o dia 23 de novembro todos os postos de saúde também estão atendendo pacientes com sintomas de Covid-19. O morador com suspeita de contaminação pela doença deve se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, restringindo a circulação pela cidade. Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

A Secretaria de Saúde destaca que a Policlínica de Manguinhos e a Policlínica de Vila Verde não atendem a casos de Covid-19. Atendem apenas pacientes com consultas marcadas nas diversas especialidades médicas oferecidas.