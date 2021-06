Búzios inicia a retomada econômica com a realização do Festival de Gastronomia

A cidade de Armação dos Búzios inicia a retomada econômica, com a realização do tradicional festival de gastronomia. O festival ganha um novo formato sendo realizado em todos os fins de semana de outubro, para se adequar a este período pós COVID-19. A medida foi tomada para que tenha rotatividade de público em todas as semanas e não gere aglomeração.

A iniciativa é da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e tem como objetivo criar o conceito de “gastronomia para todos’’, estendido em vários pontos da cidade com intervenções artísticas”. O festival irá apresentar os sabores do mundo, essa diversidade gastronômica que o município possui, desde a culinária dos povos tradicionais, até os chefes renomados. Uma curadoria esta sendo montada para que os pratos inscritos possam passar por uma avaliação para participar do festival.

O secretário da pasta, Romano Lorenzi comentou: “Temos um número imenso de pessoas que empreendem neste setor em Armação dos Búzios, da mais alta e sofisticada gastronomia, que é fruto da diversidade cultural da cidade, até a gastronomia quilombola, caiçara e pratos típicos dos pescadores. Será uma importante oportunidade para expor seus produtos, fazer negócios e contribuir com a cultura local”, disse o secretário.

Reuniões com a participação da associação comercial, convention bureau e de diversos segmentos da sociedade civil estão sendo realizadas para que seja construído um novo projeto em conjunto, é a possibilidade da população e o setor público construírem e projetarem a retomada econômica da cidade juntos.

“Esse evento nada mais é do que um incentivo aos buzianos, a prestigiar a diversidade gastronômica local. Temos, em Búzios, restaurantes incríveis. Essa união da gastronomia e turismo é a maior potência da cidade. Estamos estudando a melhor forma para realizar o festival, tomando todos os cuidados com a pandemia”, ressaltou o chefe do Executivo Alexandre Martins.

O município encontra-se em bandeira amarela, apresentando baixos índices de contaminação, com a menor taxa de letalidade da Baixada Litorânea e com cerca de um terço da população local vacinada, acreditando que até o mês de outubro esse índice de vacinação esteja ainda mais avançado. Esses fatores possibilitaram a administração pública reconstruir o festival de gastronomia em parceria com as entidades representativas do município.