Búzios inicia campanha de combate ao Câncer de Colo de Útero

A Prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretaria da Mulher e do idoso, inicia hoje (21) a campanha de Conscientização e Combate ao Câncer de Colo de Útero.

O exame preventivo acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 13h às 17h. Não é necessário agendamento: basta se dirigir à UBS mais próxima.

O projeto é uma iniciativa conjunta com a Secretaria de Saúde do município e será dividida em duas etapas.

Durante esta semana, as UBSs vão intensificar as agendas de coletas de preventivos, estendida até sábado (26), para atender a população feminina que trabalha fora e fica impedida de realizar o exame em horário comercial.

A força-tarefa que será realizada no próximo sábado é considerada como Dia D, onde todas as UBSs vão prestar o atendimento, além da policlínica.

Já a avaliação das mamas e solicitações de exames, como os ultrassons transvaginais e as mamografias, serão realizadas na segunda etapa do projeto, durante todo o mês de julho, com data inicial prevista para a sexta-feira do dia dois (02), entre os horários de 13h às 17h.

O principal objetivo da campanha é fornecer informação e estimular a população feminina para os cuidados de prevenção contra o câncer ginecológico, que muitas vezes é silêncio.

A ação busca, ainda, atingir especialmente mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, que apresentam maior risco de desenvolver a doença, além de alertar para os principais sinais e sintomas que devem direcionar a mulher a buscar ajuda médica.

As secretarias esperam que essa força tarefa sirva de ajuda às mulheres, devido à baixa adesão à realização periódica desses exames, especialmente neste cenário pandêmico.