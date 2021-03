Búzios intensifica fiscalização contra Covid-19

De olho no aumento da variante do vírus Sars-CoV-2 em várias capitais do Brasil, o Prefeito Alexandre Martins tem orientado ao secretariado para intensificar as ações de fiscalização em todo o município, com intuito de coibir o descumprimento do último decreto de nº 1583, de 26 de fevereiro de 2021.

Na sexta-feira(05), as equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, fiscalizaram as cooperativas de Vans Coopergeribá e Cooper Búzios, para averiguar se estão atuando dentro das medidas de segurança, com capacidades de 60% dos passageiros, álcool em gel e uso constante da máscara, tanto para o condutor, quanto para os passageiros. Todas as vans estão sendo higienizadas.

Na quinta-feira(04), o Secretário de Saúde Marcelo Amaral, convocou uma reunião com os representantes do comércio, hotéis e pousadas do município, orientando as empresas, a respeitarem a ocupação máxima permitida, além do cumprimento de todas as medidas de segurança sanitárias, evitando assim a disseminação do vírus na cidade, e por consequência, mantendo os baixos índices de contaminação alcançados atualmente em Búzios.

As barreiras sanitárias continuam atuando 24h, nas duas entradas de Búzios, com aferição de temperaturas e conferência de QRCode. A fiscalização interna será intensificada com equipes da vigilância sanitária, visitando e orientando aos comércios, pousadas e hotéis.

O governo está atuando com rigor, fazendo valer todas as medidas de prevenção contra o Covid-19, e pede a colaboração de todos, inclusive dos turistas para que a cidade permaneça aberta, evitando assim um possível lockdown.