Búzios intensifica fiscalização nas barreiras sanitárias devido a nova variante indiana detectada no Estado

O Prefeito Alexandre Martins, preocupado com a nova variante B.1.617.2 indiana, reuniu seu secretariado para intensificar as ações de controle da Covid-19.

As fiscalizações nas barreiras sanitárias foram intensificadas. As Secretarias de Saúde e de Segurança e Ordem Pública vão traçar novas diretrizes de trabalho.

Segundo o prefeito Alexandre Martins, é necessário a colaboração de todos.

“Estou acompanhando com cautela essa nova variante. A confirmação do primeiro caso em Campos dos Goytacazes, nos trouxe muita preocupação. Estamos em alerta”, disse Alexandre.

A variante indiana do coronavírus, chamada de B.1.617, foi identificada em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 22 de maio. Ele é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

As informações foram divulgadas pelo governo estadual na manhã desta quarta-feira (26).