Búzios já oferece conteúdos da educação on-line

Búzios se antecipa às novas decisões relativas à educação, anunciadas ontem, pelo Secretário Estadual de Educação Pedro Fernandes. Dentre as principais medidas, destacou-se a informação que as aulas presenciais não voltarão dia 30/03, como havia sido previsto. Não há previsão de data para a volta às aulas.

Por isso, a partir do dia 30/03 o Estado recomenda um sistema de escola à distância (EAD). Os alunos que não tiverem acesso à conexão internet ou computador receberão materiais impressos.

Os alunos do município podem assim estudar em casa e se prepararem para as aulas virtuais com novos conteúdos, que serão oferecidas a partir do dia 30/03.