Búzios lança disque-denúncia para aglomerações, festas e eventos clandestinos

O município de Armação dos Búzios lançou nesta semana um disque-denúncia para a população buziana denunciar festas e eventos clandestinos, bem como aglomerações, o que é proibido devido a pandemia do coronavírus e o decreto municipal número 1583/21.

O canal de denúncias visa mobilizar os munícipes e conscientizar os moradores de Búzios a denunciar o desrespeito e o descumprimento das medidas de prevenção e combate ao Covid-19 no balneário. Segundo a Prefeitura de Búzios, a denúncia será mantida em sigilo.

De acordo com o Prefeito, Alexandre Martins, a medida e o lançamento do disque denúncia tem como objetivo manter os números dos casos de coronavírus controlados em Búzios: ‘A nossa luta é contra a pandemia, com o intuito de salvar vidas e já temos contado com os moradores e empresários de Búzios para isso, que já entenderam, que é uma luta de todos para que possamos manter os números e casos estabilizados para então, retomarmos a economia da nossa cidade e crescer, como precisamos e planejamos’, afirma o chefe do executivo buziano.