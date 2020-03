Búzios, Macaé e Rio das Ostras adiaram o prazo para pagamento do IPTU 2020

Em razão da pandemia do novo coronavírus, algumas prefeituras no estado do Rio decidiram ampliar ou suspender o prazo para o pagamento do IPTU de 2020.

É preciso ficar atento, pois as novas regras variam de acordo com o município.

Em alguns, houve prorrogação do prazo para pagamento da cota única com desconto, enquanto outros suspenderam apenas a cobrança de multas e juros.

Confira cidades da região:

Macaé

A Prefeitura de Macaé suspendeu, a contar do dia 19 de março, a cobrança do IPTU, taxas e multas municipais, por prazo indeterminado. A medida exclui do benefício o cidadão que for observado em locais de aglomeração, como parques, clubes, templos religiosos, entre outros.

Búzios

A Prefeitura de Búzios decidiu prorrogar para dezembro o prazo para os pagamentos do IPTU dos meses de abril, maio e junho. Além do IPTU, o vencimento de todas as taxas (taxa de alvará, taxa ambiental, taxa de fiscalização de obras particulares, entre outras) também foi transferido para o último mês do ano.

Rio das Ostras

A Prefeitura de Rio das Ostras informa que o prazo para pagamento com desconto de 8% do IPTU está previsto até o dia 30/03. No entanto, por conta da pandemia do Coronavírus, estuda a possibilidade de prorrogar essa data. A questão está sendo estudada, junto com a Procuradoria Geral do Município, tendo em vista as restrições impostas pela legislação em vigor. Por enquanto não há uma decisão quanto a isso.