Búzios planeja retomada do Turismo

Na manhã desta segunda-feira (12), o Prefeito Alexandre Martins esteve reunido com o trade turístico, Vereadores e o Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, para juntos planejarem a retomada do Turismo em Búzios.

O Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, disse que o Rio de janeiro vai ter uma retomada muito forte neste segundo semestre e que Búzios será protagonista. “Precisamos andar juntos, discutindo as ações de promoções e infraestrutura para o município.”

Segundo o prefeito, a cidade se uniu para renascer a sua principal indústria: O Turismo.

“O balneário mais famoso do Brasil e um dos destinos turísticos conhecido mundialmente, se prepara para o recomeço. Eu quero contar com a ajuda de todos vocês. Com a nossa união, nascerá um turismo consciente e atraente para ambas as partes. Nós vamos voltar a ter um turismo bombando, uma Búzios para todos” – ressaltou Alexandre.

O novo Secretário de Turismo do município, Dom de Búzios, também ressaltou para o público presente a importância dessa retomada neste período pós-pandemia.

“Mediante ao desafio enorme que tenho, eu quero contar com todos vocês. Precisamos somar forças para oferecer um turismo de qualidade e saudável”, disse Dom.

A Secretaria de Turismo está preparando, nos mínimos detalhes, o primeiro Festival de Gastronomia pós-pandemia, o “Degusta Búzios”.